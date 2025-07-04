İzmir'deki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını, Ödemiş ve Buca'daki yangınlarla mücadelenin sürdüğünü bildirdi. Bakan Yumaklı, 'Yeşil Vatan'ı alevlere karşı savunmaya devam edeceklerini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını, Ödemiş ve Buca'daki yangınlarla mücadelenin sürdüğünü bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından, İzmir'deki yangınlara ilişkin paylaşımda bulundu.

"Yeşil Vatan"ı alevlere karşı canla başla savunmaya devam edeceklerini vurgulayan Yumaklı, "Orman kahramanlarımızın gece boyu süren yoğun mücadelesi ve sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hava müdahalemiz sonucu İzmir Çeşme'deki yangın kontrol altına alınmıştır. Ödemiş ve Buca'daki yangınları kontrol altına almak için hava ve karadan yoğun mücadelemiz sürüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Güncel
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