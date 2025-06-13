İzmir'deki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İzmir'deki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı
Haber Videosu

İzmir'in Karaburun ve Foça ilçelerinde çıkan orman yangınları, yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın bölgelerinde soğutma çalışmaları sürüyor.

(İZMİR) - İzmir'in Karaburun ve Foça ilçesinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Yangının çıktığı her iki alanda da soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir Karaburun İlçesi Mordoğan Mahallesi'nde saat 11.40'ta çıkan orman yangınına ilk müdahale saat 11.52'de yapıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 6 helikopter, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer ile müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yine İzmir'in Foça ilçesi Gerenköy Mahallesi'nde saat 15.10'da başlayan orman yangınına ilk müdahale saat 15.22'de yapıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 helikopter, 16 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer ile yangına müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonrası yangın kontrol altına alındığı öğrenildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
Trump'tan İran'a mutabakat için açık kapı: Hala bir şansları olabilir

Trump'tan İran'a mutabakat için açık kapı! Tehditlerini de sıraladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan'a kaçtı

Bomba iddia: Misillemeden korkan Netanyahu bakın hangi ülkeye kaçmış
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
Gazze için yürüyenlere Mısır'da müdahale! HÜDA Par Milletvekili başından yaralandı

HÜDA Par Milletvekili Mısır'da başından yaralandı
Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı

İsrail, İran'ı vurmak için kullanıyordu! 3 ülke hava sahasını kapattı
Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım

Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım
İlk kez Dünya Kupası'na katılacaklar! Cumhurbaşkanı'ndan tüm futbolculara araba hediyesi

İlk kez Dünya Kupası'na katılınca tüm futbolculara araba hediye edildi
Alisson Becker'den Galatasaray'a cevap

Türkiye'ye mi geliyor? Alisson Becker'den Galatasaray'a cevap
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.