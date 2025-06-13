İzmir'deki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

(İZMİR) - İzmir'in Karaburun ve Foça ilçesinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Yangının çıktığı her iki alanda da soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir Karaburun İlçesi Mordoğan Mahallesi'nde saat 11.40'ta çıkan orman yangınına ilk müdahale saat 11.52'de yapıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 6 helikopter, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer ile müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yine İzmir'in Foça ilçesi Gerenköy Mahallesi'nde saat 15.10'da başlayan orman yangınına ilk müdahale saat 15.22'de yapıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 helikopter, 16 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer ile yangına müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonrası yangın kontrol altına alındığı öğrenildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.