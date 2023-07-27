İzmir'deki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Kınık ilçesinde çıkan orman yangınının da kontrol altına alındığını duyurdu. Ödemiş'teki yangınla birlikte her iki yangının soğutma çalışmaları devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ödemiş'ten sonra Kınık'taki orman yangınının da kontrol altına alındığını duyurdu.

İzmir'in Kınık ilçesinde çıkan ve 3 mahallenin tedbiren tahliye edildiği orman yangının kontrol altına alındığı duyuruldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'in Ödemiş ve Kınık ilçelerinde dün başlayan orman yangınlarından Ödemiş yangını kontrol altına alınmıştı.

Kınık orman yangını da gece boyunca havadan ve karadan etkin müdahalemiz sonucunda kontrol altına alındı.

Her iki yangını da soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR