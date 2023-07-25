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İzmir'deki orman yangınları kontrol altına alındı

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İzmir'in Kemalpaşa ve Menemen ilçelerinde çıkan orman ve makilik yangınları, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İzmir'in Kemalpaşa ve Menemen ilçelerinde orman ve makilik alanlarda çıkan yangınlar, kontrol altına alındı.

Kemalpaşa Hamzababa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. 2 uçak, 5 helikopter, 13 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 1 dozerle müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.

Menemen'de de Ayvacık Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangına 2 uçak, 6 helikopter, 13 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahale edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu bu yangın da kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel

Menemen İzmir Güncel Haberler

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