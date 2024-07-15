İzmir'deki Orman Yangınıyla İlgili Açıklamalar

'BAKAN YUMAKLI: SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İzmir'in Çeşme ilçesi Delikli köy mevkiinde çıkan yangından etkilenerek hayatını kaybeden üç vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Orman dışı alanda başlayıp, devamında ormana sirayet eden yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

'BAKAN TUNÇ: YANGINLA İLGİLİ ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise 4 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınıyla ilgili Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında yangının çıkmasına neden olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.