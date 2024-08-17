İzmir'deki orman yangınından etkilenenlerin tedavisi devam ediyor
Sağlık Bakanlığı, İzmir'de meydana gelen orman yangınından etkilenen 78 kişiden 29'unun tedavisinin devam ettiğini duyurdu. Bölgeye ambulans, UMKE timi ve sağlık personeli görevlendirildi.
(ANKARA) - Sağlık Bakanlığı, İzmir'de meydana gelen orman yangınından etkilenen 78 kişiden 29'unun tedavisinin devam ettiğini duyurdu.
Sağlık Bakanlığı, İzmir'de meydana gelen orman yangınından 78 kişinin etkilenmdiğini, hastanelerde 29 kişinin tedavisinin devam ettiğini açıkladı. Bölgeye 10 ambulans, 3 UMKE timi ve 42 sağlık personeli görevlendirildiği bildirildi.