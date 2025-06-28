İzmir'deki Orman Yangınında Zarar Gören Alan Dronla Görüntülendi

İzmir'deki Orman Yangınında Zarar Gören Alan Dronla Görüntülendi
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İzmir'in Bornova ilçesindeki yangın, tadilat sırasında çıkan kıvılcımların ormana sıçraması sonucu meydana geldi. Yangında birçok ev ve araç zarar gördü. Bölge sakinleri, hayatlarının altüst olduğunu ve yaşadıkları korku dolu anları paylaştı.

İzmir'in Bornova ilçesindeki orman yangınında zarar gören alan dronla havadan görüntülendi.

Yakaköy Mahallesi'nde dün evin çatısındaki tadilat sırasında kıvılcımların rüzgarın etkisiyle önce evin arazisine, ardından ormana sıçraması sonucu çıkan yangında ev ve araçları zarar görenler üzüntü yaşadı.

Evi kullanılamaz hale gelen Figen İşleten, AA muhabirine yangın esnasında dışarıda olduklarını, komşularının haber vermesiyle bölgeye geldiklerini söyledi.

İşleten, 5 yıldır bölgede yaşadığını belirterek, "Yemyeşil, çok güzel bir yerdi. Üç tane sokak köpeğine bakıyordum. Kendi köpeğimiz, civcivlerimiz, tavuklarımız, hepsi yandı. Evdeki tüm eşyalarımız yanmış." dedi.

Yangının tadilat nedeniyle çıktığına dikkati çeken İşleten, şöyle konuştu:

"En çok kızdığım kişi, dün 40 derece sıcakta kaynak yapan kişi. Burası bizim yaşam alanımızdı, başka gidecek yerimiz yok. Bütün hayatımız tepetaklak oldu. Emekli olunca burada devam edeceğimi düşünüyordum. Burayı bu hale getirmek yıllarımı aldı, şimdi sıfırım. Burası yemyeşildi, baktığınızda enerjiniz değişirdi. Böyle görünce şok geçirdim, ambulansta bir süre kaldım. Burada yaşayan canlılara, emeğime, artık burada yaşayamayacak olmama çok üzgünüm. O kişilerin düşüncesiz davranışları yüzünden bizim hayatlarımız gitti."

Bölge sakinlerinden Yeter Bengiç de alevleri görünce çok korktuğunu anlattı.

Dumanı görünce hemen eşine haber verdiğini ifade eden Bengiç, "Koşarak pencereden baktık. Jandarma, 'Dışarı çıkın, evi boşaltın. Zehirlenirsiniz.' dedi. Arabamızı alıp çıktık. Hayvanlarımız içeride kaldı. Karşıdan olanları seyrettik. Çok şükür bir şey olmadı ama alevler çok kötüydü. Bazı evler komple yandı. 3-4 patlama oldu. Trafo mu, tüp mü patladı bilmiyoruz ama çok korktuk. Her taraf yandı gitti. Eşim kalp, ben şeker hastasıyım, çok korktuk. Daha önce hiç başımıza gelmeyen bir şeyi yaşadık." diye konuştu.

Yeşil alan siyaha büründü

Yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi.

Görüntülerde ormanlık alanın alevler nedeniyle siyaha bürünmesi, yangında hasar alan ev ve araçlar yer aldı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Yakaköy Mahallesi'nde dün, evin çatısındaki tadilat sırasında kıvılcımların neden olduğu yangın, rüzgarın etkisiyle önce araziye, daha sonra ormana sıçramış, ihbar üzerine karadan ve havadan müdahale edilmişti. Yangın, sabah kontrol altına alınmıştı.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
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