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İzmir'deki Orman Yangınında Şüpheli Gözaltına Alındı, Öğrenciler Tahliye Edildi

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İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ederken, yangını çıkardığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Aynı zamanda, İzmir Valiliği Bornova Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü Çeşme Çocuk Gençlik Eğitim ve Dinlenme Kampı'ndaki öğrenciler ise bölgeden tahliye edildi.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, VALİLİK KAMPINDAKİ ÖĞRENCİLER BÖLGEDEN TAHLİYE EDİLDİ

İzmir'in Çeşme ilçesinde, saat 23.30 sıralarında Ulusoy Limanı yakını, Karadağ mevkisindeki çıkan orman yangınına 17 arazöz, 4 su ikmal, 3 dozer ve 5 yer ekibi müdahale devam ederken, yangını çıkardığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, İzmir Valiliği Bornova Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü Çeşme Çocuk Gençlik Eğitim ve Dinlenme Kampı'ndaki öğrenciler ise otobüslerle bölgeden tahliye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Güncel

İzmir Valiliği Çocuk Çeşme İzmir Güncel Haberler

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