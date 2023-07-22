İzmir'deki Orman Yangınında Şüpheli Gözaltına Alındı, Öğrenciler Tahliye Edildi

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ederken, yangını çıkardığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Aynı zamanda, İzmir Valiliği Bornova Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü Çeşme Çocuk Gençlik Eğitim ve Dinlenme Kampı'ndaki öğrenciler ise bölgeden tahliye edildi.