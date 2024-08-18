İzmir'deki Orman Yangınında Onlarca Besi Hayvanı Can Verdi

(İZMİR) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde günlerce süren orman yangınlarının köylere sıçraması nedeniyle Doğançay ve Sancaklı köylerinde onlarca besi hayvanı can verdi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Doğançay ve Sancaklı köylerinde kontrol altına alınan büyük yangın, hem doğayı hem de hayvanları büyük bir tehlikeye soktu. Karşıyaka'da meydana gelen yangın, bölgedeki birçok besi hayvanının canını yitirmesine neden oldu. Koyunlar, keçiler, arılar, köpekler ve kedilerin yangından etkilenmesi, köy sakinleri arasında büyük üzüntü yarattı. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan ilk incelemelerde, hayvan ölümlerinin yanı sıra, çeşitli yapıların da zarar gördüğü ortaya çıktı.