İzmir'deki orman yangınında gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı

İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı, Çaltıdere Mahallesi'nde 10 Temmuz'da çıkan orman yangınına ilişkin K.E. ve Ö.E'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Çaltıdere Mahallesi'nde 10 Temmuz'da çıkan orman yangını, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmıştı. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Aliağa'daki orman yangının bir vatandaşın bahçesinde kaynak yaparken sıçrayan kıvılcımdan çıktığının tespit edildiğini açıklamıştı.