İzmir'deki Orman Yangınında Evsiz Kalan Aileler Destek Bekliyor

1) İZMİR'DEKİ ORMAN YANGINI 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE (3)

YILLARCA ÇALIŞTIK BÜTÜN BİRİKİMİMİZ YANDI

İzmir'in Menderes ilçesinde başlayarak Seferihisar ilçesine kadar yayılan orman yangında mücadele sürüyor. Seferihisar'ın Atatürk Mahallesi'nde evi zarar gören vatandaşlardan Kıbrıs gazisi evli ve 3 çocuk babası emekli işçi Naci (74) ve emekli memur Suzan Söyler'in (70) evi de yandı. Oturdukları evin tek evleri olduğunu söyleyen Naci Söyler, "Pazar günü akşam saatlerinde yangın bölgeye yaklaştı. Şok oldum. Jandarma tahliye kararı verdi. Kabul etmek istemesem de can güvenliğimiz olmadığı söylendi. Bölgeden uzaklaştık. İçimiz kan ağlıyor. Yıllarca çalışıp, tüm birikimimizi kullandığımız evimiz de elden gitti. Maalesef sokakta kaldık" derken Suzan Söyler ise "Çok üzgünüm. Bütün emeğimiz gitti. 3 kat tamamen yandı. Yapılacak hiçbir şey kalmadı, evimiz harabeye döndü. İzmir'e çocuklarımızın yanına gitmeyi düşünüyoruz. Destek bekliyoruz" dedi.

EMEKLİ İKRAMİYESİ İLE ALDIĞI EVİ KÜL OLDU

Bir diğer evi yanan mahalle sakini emekli öğretmen Cafer Kaya (80) da "30 senedir burada yaşıyorum. Böyle bir olay ilk kez yaşandı. Jandarma bizleri bölgeden tahliye edip, misafirhaneye yerleştirdi. 1994 yılında emekli olduğumda aldığım ikramiyeyle burayı almıştım. Başka da bir evim yok. Belki de çocuklarımın yanına döneceğim" diye konuştu.