İzmir'deki Orman Yangınında Evler Yandı: 'Bütün Birikimimiz Yandı'

İzmir'deki Orman Yangınında Evler Yandı: 'Bütün Birikimimiz Yandı'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçelerinde çıkan orman yangında birçok ev zarar gördü. Emekli işçiler ve gaziler, yıllarca biriktirdikleri ile aldıkları evlerinin yangında tamamen yok olduğunu söyleyerek destek bekliyor.

'YILLARCA ÇALIŞTIK BÜTÜN BİRİKİMİMİZ YANDI'

İzmir'in Menderes ilçesinde başlayarak Seferihisar ilçesine kadar yayılan orman yangınıyla mücadele sürüyor. Seferihisar'ın Atatürk Mahallesi'nde evi zarar gören vatandaşlardan Kıbrıs gazisi evli ve 3 çocuk babası emekli işçi Naci (74) ve emekli memur Suzan Söyler'in (70) evi de yandı. Oturdukları evin tek evleri olduğunu söyleyen Naci Söyler, "Pazar günü akşam saatlerinde yangın bölgeye yaklaştı. Şok oldum. Jandarma tahliye kararı verdi. Kabul etmek istemesem de can güvenliğimiz olmadığı söylendi. Bölgeden uzaklaştık. İçimiz kan ağlıyor. Yıllarca çalışıp, tüm birikimimizi kullandığımız evimiz de elden gitti. Maalesef sokakta kaldık" dedi.

Suzan Söyler ise "Çok üzgünüm. Bütün emeğimiz gitti. 3 kat tamamen yandı. Yapılacak hiçbir şey kalmadı, evimiz harabeye döndü. İzmir'e çocuklarımızın yanına gitmeyi düşünüyoruz. Destek bekliyoruz" diye konuştu.

'EMEKLİ İKRAMİYESİYLE ALMIŞTIM'

Mahallelilerden emekli öğretmen Cafer Kaya (80) da "30 senedir burada yaşıyorum. Böyle bir olay ilk kez yaşandı. Jandarma bizleri bölgeden tahliye edip, misafirhaneye yerleştirdi. 1994 yılında emekli olduğumda aldığım ikramiyeyle burayı almıştım. Başka da bir evim yok. Belki de çocuklarımın yanına döneceğim" ifadelerini kullandı.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki
Özel ve Yavaş, Leman'ın skandal karikatürü konusunda ters düştü

Özel ve Yavaş, Leman'ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
Muhammed Yakut'un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı! İşte son sözleri

Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili yeni detaylar! İşte son sözleri
Muhammed Yakut hayatını kaybetti

Muhammed Yakut hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartışma yaşadığı kadın kasiyere yumruk attı

Zincir marketin kamerasına yansıyan görüntü infial yarattı
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi! İşte masadaki rakamlar

En düşük emekli maaşına zam müjdesi! İşte masadaki rakamlar
RAMS Başakşehir, Nuno Da Costa'yı renklerine bağladı

RAMS Başakşehir, Süper Lig'e damga vuran golcüyü kadrosuna kattı
Timsah, suya sürüklediği yaşlı adamı öldürdü: Çevredekilerin kurtarma çabası sonuçsuz kaldı

Timsah, suya sürüklediği yaşlı adamı öldürdü
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer dahil onlarca kişi gözaltında

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer gözaltında
Anne ve kızını hayattan koparan sürücüden çıldırtan savunma

Anne ve kızını hayattan koparan sürücüden çıldırtan savunma
Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı

Leman protestosunda olay görüntü! Bir anda binaya tırmanmaya başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.