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İzmir'deki Orman Yangınında Alevler Bayraklı İlçesine Ulaştı

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınında alevler, Bayraklı ilçesine ulaştı. Evlerin bir bölümü tahliye edildi ve yangına müdahale için takviye ekipler gönderildi.

ALEVLER BAYRAKLI İLÇESİNE ULAŞTI

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkisindeki ormanda çıkan yangında alevler, Bayraklı ilçesine ulaştı. Bayraklı'daki Onur Mahallasi 7372 Sokak'taki evlerin bir bölümü tahliye edildi. Alevlere takviye ekiplerle saat 13.30 itibarıyla 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibiyle müdahale ediliyor. Öte yandan itfaiyenin de 600'e yakın personeli, ilçe belediyelerinin desteği ve 30'un üzerinde yangın söndürme aracıyla söndürme çalışmalarına destek verdiği bildirildi.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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