İzmir'deki Orman Yangınında 3 Mahalle Tahliye Edildi

İzmir'in Kınık ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle risk oluşturan 3 mahallede ikamet eden yaklaşık 600 kişi tahliye edildi. Yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

İzmir'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının risk oluşturduğu 3 mahallede ikamet eden yaklaşık 600 kişi tahliye edildi.

İbrahimağa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sürüyor.

50 arazöz, 20 su ikmal aracı ve 7 dozerle müdahale edilen yangının yayılımının durdurulmasına çalışılıyor.

Öte yandan, yangın nedeniyle tedbir amaçlı tahliye kararı alınan Çiftlik, Karatekeli ve Balaban mahallelerinde ikamet eden yaklaşık 600 kişi AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri tarafından Kınık'taki öğretmenevi ve misafirhanelere yerleştirildi.

Tahliye edilen köylerdeki vatandaşlara ait büyük ve küçükbaş hayvanlar ise güvenli bölgelere götürüldü.

Rüzgarın etkisini yitirmesiyle karadan devam eden söndürme çalışmaları hızlanırken, havanın kararması nedeniyle hava araçları faaliyetlerine sabah saatlerine kadar ara verdi.

Yangının Balaban Mahallesinde yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine ekipler çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı, jandarma ve polis ekipleri de bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı.