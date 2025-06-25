İzmir'deki Orman Yangınına Yoğun Müdahale Devam Ediyor

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İzmir'in Aliağa ilçesinde başlayan orman yangını Foça'ya sıçradı. Yangına 7 uçak, 14 helikopter ve çok sayıda arazöz ile müdahale ediliyor. 20 ev güvenlik amaçlı tahliye edildi, 4 personel dumandan etkilendi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde başlayarak Foça'ya sıçrayan orman yangınına müdahale devam ediyor.

Horozgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 uçak, 14 helikopter, 24 arazöz, 16 su ikmal aracı ve su tankeri ile 6 dozer sevk edildi.

Yangın rüzgarın da etkisiyle Foça ilçesindeki ormanlık alana da sıçradı.

Dumandan etkilenen 4 personelden 2'si ambulansta tedavi edildi, 2 personel ise hastaneye kaldırıldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban'dan açıklama

İzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Foça'nın Ilıpınar ile Aliağa'nın Bozköy mahalleleri arasındaki Horozgediği Mahallesi'nde orman yangını çıktığını hatırlattı.

Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiğini belirten Elban, "Bu süreçte 7 uçak, 14 helikopter, 24 arazöz, 16 su ikmal aracı ve su tankeri, 6 dozer, 2 iş makinesi, 6 TOMA ile 112 Acil Sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye ekipleriyle 450 personel yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Elban, tüm kurumların desteğiyle yangını kontrol altına almak için yoğun bir gayret içinde olduklarını dile getirerek, yangından etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

20 ev güvenlik amacıyla tahliye edildi

Ilıpınar Mahallesi Muhtarı Selçuk Tabaklı da ekiplerin yangına müdahalesinin devam ettiğini ifade etti.

Tabaklı, "Rüzgarın etkisiyle şiddetini artıran yangın nedeniyle bazı hayvan barınakları zarar gördü. Yaklaşık 20 ev güvenlik amacıyla tahliye edildi.???????" dedi.

Öte yandan söndürme çalışmaları havanın kararmasıyla karadan sürdürülebiliyor.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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