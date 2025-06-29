İzmir'deki Orman Yangınına Takviye Hava ve Kara Ekipleri Sevk Edildi

TAKVİYE EKİP SEVK EDİLDİ

İzmir'in Menderes ilçesinin Kuyucak ile Seferihisar ilçesinin Orhanlı mahalleleri arasındaki orman yangınının etkili olduğu bölgeye takviye olarak 12 uçak, 6 helikopter, 17 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.

Öte yandan, ilk etapta kalkış yapamayan helikopterlerden 2'sinin rüzgarın etkisinin hafiflemesiyle havalanıp, alevlere müdahale etmeye başladığı bildirildi.

Kadir ÖZEN/İZMİR,