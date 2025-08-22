İzmir'deki Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahele

Güncelleme:
İzmir'in Menderes ilçesindeki ormanda çıkan yangına 8 uçak, 8 helikopter ve çok sayıda iş makinesiyle müdahale ediliyor. Orman Genel Müdürlüğü yangının enerjisinin düşürüldüğünü ve kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

'YANGININ ENERJİSİNİ DÜŞÜRDÜK'

Menderes'in Çile Mahallesi'ndeki ormanda saat 12.30 sıralarında çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 uçak, 8 helikopter, çok sayıda iş makinesi ve orman işçisiyle müdahale sürüyor. Yangınla ilgili Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çakaltepe mevkisinde, orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangının enerjisini düşürdük. Kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" denildi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
