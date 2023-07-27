İzmir'deki Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

İzmir'in Kınık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının söndürülmesi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri çalışma yürütüyor. Yangına gece boyunca 34 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 6 iş makinesi müdahale etti. Havanın aydınlanmasıyla 7 uçak ve 19 helikopter yangın çalışmalarına destek verdi. Tahliye edilen köylerdeki vatandaşlara ait hayvanlar güvenli bölgelere götürüldü.

İzmir'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İbrahimağa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sürüyor.

Yangına gece boyunca 34 arazöz,13 su ikmal aracı ve 6 iş makinesi 7 ilk müdahale yer ekibiyle müdahale edildi.

Havanın aydınlanmasıyla 7 uçak ve19 helikopter yangın çalışmalarına destek verdi.

Öte yandan, yangın nedeniyle tedbir amaçlı tahliye kararı alınan Çiftlik, Karatekeli ve Balaban mahallelerinde ikamet eden yaklaşık 600 kişi AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri tarafından Kınık'taki öğretmenevi ve misafirhanelere yerleştirildi.

Tahliye edilen köylerdeki vatandaşlara ait büyük ve küçükbaş hayvanlar ise güvenli bölgelere götürüldü.

Yangının Balaban Mahallesinde yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine ekipler çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı, jandarma ve polis ekipleri de bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı.