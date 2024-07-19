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İzmir'deki Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

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İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri yangının yayılmasını engelledi. Yangına 7 uçak, 23 helikopter, 2 treyler çekici, 98 arazöz, 19 su tankeri, 1 paletli traktör, 21 tonajlı tanker, 8 dozer, 13 TOMA, 69 yunus timi, 26 trafik ekibi, 98 sivil ekip, sağlık ve itfaiye ekipleri ile 2172 personel müdahale etti.

İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda dün çıkan yangına müdahale gece boyunca devam etti.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri rüzgarın etkisiyle yayılan yangının hızını kesmeyi başardı.

Yangın komuta merkezinden insansız hava aracıyla (İHA) da takip edilen yangına gece görüşlü 4 helikopterle de destek verildi.

Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin yerleşim yerlerine tehdidi önlendi.

Havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

İzmir Valisi Süleyman Elban da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangında çalışan ekip sayısı hakkında detayları paylaştı.

Elban açıklamasında 7 uçak, 23 helikopter, 2 treyler çekici, 98 arazöz, 19 su tankeri, 1 paletli traktör, 21 tonajlı tanker, 8 dozer, 13 TOMA, 69 yunus timi, 26 trafik ekibi, 98 sivil ekip, sağlık ve itfaiye ekipleri ile 2172 personelin yangın çalışmalarına katıldığı bilgisini verdi.

Bergama ve Foça yangınlarının kontrol altına alındığını anımsatan Elban, bölgelerdeki soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Yangın

Orman Bölge Müdürlüğü, Gaziemir ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 13.15'te başlayan ve Buca ilçesindeki ormanlık alana yayılan yangına ilk müdahalenin 13.25'te gerçekleştirildiğini bildirmişti.

Yangından yükselen dumanlar nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'ndaki uçak seferlerinde aksamalar yaşanmış, akşam saatlerinde hava trafiği normale dönmüştü.

Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 5 helikopter de yangın söndürme çalışmalarına destek vermişti.

Kaynak: AA / Güncel

Helikopter Gaziemir İtfaiye trafik İzmir Buca Yaşam Güncel Haberler

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