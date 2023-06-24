İzmir'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale
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İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışması devam ediyor.
İzmir'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale
İZMİR - İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışması devam ediyor.
Yangın, saat 12.45 sıralarında Yukarıkırıklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 2 uçak ve 10 arazöz sevk edildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa İç - Güncel