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İzmir'deki orman yangını sonrası tahliye edilen hayvanlar geri getirilsin

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İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Celal Üner Hayvan Barınağının gönüllüleri, orman yangını nedeniyle barınaktan tahliye edilen hayvanların geri getirilmesini istiyor. Yangın sonrası hayvanlar farklı barınaklara götürüldü ancak gönüllüler hayvanlarını tekrar barınakta görmek istiyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Celal Üner Hayvan Barınağının gönüllüleri, orman yangını nedeniyle barınaktan tahliye edilen hayvanların geri getirilmesini istiyor.

Yamanlar Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta çıkan orman yangını nedeniyle Latife Hanım Mahallesi'ndeki barınakta aralarında köpek, kedi, koyun, ördek ve eşeklerin bulunduğu 600 civarındaki havyan, kentteki farklı barınaklara götürüldü.

Yangın tehlikesinin bitmesiyle tekrar hayvanlarını barınakta görmek isteyen gönüllüler, bu konuda Karşıyaka Belediyesine başvurdu.

Barınağın kurucusu olan 20 yıldır hayvanların bakımını üstlenen Celal Üner, AA muhabirine, barınağın 1000 hayvan kapasiteli olduğunu söyledi.

Hayvanlarını geri almak için yetkililere başvurduğunu hatırlatan Üner, "Kesinlikle hayvanlarımı istiyorum. Doğal Yaşam Parkı'ndaki eşeklerimin, koyunlarımın konulduğu yer küçük. Eşeklerimi ve koyunlarımı alarak başka barınağa koydum. Karşıyaka Belediyesi yetkilileri diğer hayvanlarımı vermedi. Hayvanlarımızın bir an evvel getirilmesini istiyorum." dedi.

Gönüllülerden Berk Çukurçam da hayvanlara başka barınaklarda sağlıksız ve kötü koşullarda bakıldığını anlattı.

Karşıyaka Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada da tahliye edilen barınağın yerinde 5 bin 700 metrekare arazi üzerine hayvan bakım tesisi inşa edileceği ifade edildi.

Tesiste köpekler için sosyalleşme alanlarının oluşturulacağı belirtilen açıklamada, ziyaretçiler için yeşil alan düzenlemeleri ve çocuk oyun parkının da yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Orman Yangını Karşıyaka izmir Hayvan Hakları Çevre Yerel Haberler Yaşam Güncel Haberler

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