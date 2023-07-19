İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İzmir'deki orman yangını kontrol altında

İZMİR - İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Pamucak-Kuşadası yolu mevkiinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 5 uçak, 28 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.