İzmir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İtfaiye ekipleri ve helikopterlerin müdahale ettiği yangının yayılma alanı sınırlanmaya çalışılıyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Küçükkavulcuk Mahallesi'nde öğle saatlerinde zeytinlikte başlayan ardından makilik ve ormanlık alana sıçrayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile belediyelerin itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Havadan da helikopter ve uçakların katıldığı söndürme çalışmalarında rüzgarın etkisiyle ormana yayılan alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yayılma alanı sınırlanan ve tek bölgeye yoğunlaşılan müdahalenin hava kararmadan tamamlanması hedefleniyor.

Öte yandan yangın bölgesine müdahale araçlarının girişinde sorun yaşanmaması ve tedbir amaçlı olarak Birgi - Bozdağ kara yolu özel araç geçişine kapatıldı.

Ödemiş Kaymakamlığına vekalet eden Bayındır Kaymakamı Emin Kaymak ve Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de yangın bölgesinde incelemede bulundu.

Mehmet Eriş, AA muhabirine henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının kontrol altına alınması için tüm kurumların seferber olduğunu, yangını hava kararmadan kontrol altına almayı hedeflediklerini söyledi.