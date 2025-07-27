İzmir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Buca'da çıkan orman yangını, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak, helikopter ve arazözlerle 30 dakikada kontrol altına alındı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Buca ilçesi Şahin Tepe mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 5 arazöz ile itfaiye ekipleriyle müdahale edildi. Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 30 dakikada yerleşim yerlerine ulaşmadan saat 14.30 itibarıyla kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Tekin GÜRBULAK/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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