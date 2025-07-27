İzmir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'de orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Buca ilçesi Şahin Tepe mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 5 arazöz ile itfaiye ekipleriyle müdahale edildi. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 30 dakikada yerleşim yerlerine ulaşmadan saat 14.30 itibariyle kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.