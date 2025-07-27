İzmir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangını, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava ve karada yapılan müdahalelerle 30 dakikada kontrol altına alındı. Ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmasını engelledi ve soğutma çalışmalarına devam ediyor.

İzmir'de orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Buca ilçesi Şahin Tepe mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 5 arazöz ile itfaiye ekipleriyle müdahale edildi. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 30 dakikada yerleşim yerlerine ulaşmadan saat 14.30 itibariyle kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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