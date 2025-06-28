İzmir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Bornova ilçesinde, bir evin çatısındaki tadilat sırasında çıkan yangın, karada ve havada yapılan yoğun müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 455 ev tahliye edildi ve bazı evler ile araçlar zarar gördü.
İzmir'in Bornova ilçesinde, dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Yakaköy Mahallesi'nde bir evin çatısındaki tadilat sırasında çıkan kıvılcımların neden olduğu yangına müdahale gece boyunca sürdü.???????
Karadaki ekiplerin çalışmalarına hava araçları da destek verdi.
Yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.
Yakaköy Mahallesi'nde dün, bir evin çatısındaki tadilat sırasında kıvılcımların neden olduğu yangın rüzgarın etkisiyle önce araziye daha sonra ormana sıçramış, ihbar üzerine yangına karadan ve havadan müdahale edilmişti. Bölgedeki 455 ev tahliye edilmiş, bazı ev ve araçlar zarar görmüştü.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel