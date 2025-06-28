İzmir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
İzmir'in Bornova ilçesinde dün çıkan orman yangını, 16,5 saatlik bir mücadelenin ardından bugün sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Bornova ilçesinde, dün saat 14.30'da çıkan orman yangını, saat 16,5 saat sonra, bugün saat 07.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel