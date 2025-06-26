İzmir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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İzmir'in Aliağa ilçesinde başlayan ve Foça ilçesine sıçrayan orman yangını, 22 saatlik yoğun mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 4 personelden 2'si hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde başlayarak Foça ilçesine sıçrayan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Aliağa ilçesi Horozgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle Foça ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangının kontrol altına alınması amacıyla başlatılan çalışmada yaklaşık 22 saat geride kaldı.

Olaya karadan müdahale eden ekipler, yangına gece boyunca aralıksız müdahale etti.

Akşam havanın kararmasıyla çalışmalara ara veren hava araçları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden mücadeleye başladı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 helikopter, 46 arazöz, 9 dozer, 13 su ikmal aracı ve su tankeriyle müdahale edilen yangın, ekiplerin yaklaşık 22 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangın

İzmir'in Aliağa ilçesi Horozgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 12.36 sıralarında yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edilmişti.

Rüzgarın da etkisiyle Foça ilçesindeki ormanlık alana da sıçrayan yangında dumandan etkilenen 4 personelden 2'si hastaneye kaldırılmıştı.

Yangın nedeniyle Foça ilçesinin Ilıpınar Mahallesi'nde bazı evler güvenlik amacıyla tahliye edilmişti.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
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