İzmir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler ve araçlar sevk edildi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları başladı.
İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Deliömerler Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 8 helikopter, 29 arazöz, 10 su ikmal aracı, 5 dozer ve 5 yer ekibi sevk edildi.
Ekipler sarp arazide etkili olan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun çalışma yürüttü.
Yangın kontrol altına alındı, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.