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İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler müdahale etti.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kavacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 35 arazöz, 8 su ikmal aracı, 3 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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