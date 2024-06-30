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İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

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İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangından etkilenen alan helikopterden görüntülendi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde kontrol altına alınan yangından etkilenen ormanlık alan, helikopterden görüntülendi.

Selçuk-Kuşadası kara yolu Pamucak mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle bugün kontrol altına alınan yangınla ilgili söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı ekibi, alevlerden zarar gören alanı Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterden görüntüledi.

Görüntülerde, Selçuk'tan başlayan şiddetli rüzgarın da etkisiyle Kuşadası ilçe sınırlarını aşan yangından etkilenen yaklaşık 350 hektarlık alan ile yangının yaklaştığı Kuşadası'nın Bayraklıdede Mahallesi yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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