İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Bayraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
İzmir'in Bayraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Körfez Mahallesi yakınında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 2 arazöz, 1 su ikmal aracı ile müdahale edildi.
Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.