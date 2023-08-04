İzmir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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İzmir'in Kınık ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına 5 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 3 dozerle müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları başladı.
İzmir'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kınık ilçesi Kalemköy Mahallesinde'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 3 dozerle müdahale edildi.
Yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Halil Fidan - Güncel