İzmir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangını, yaklaşık 6.5 saat süren müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Yangın söndürme helikopterlerinin de yardımıyla alevler tamamen söndürüldü. Şüpheli kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Çeşme ilçesinde, dün saat 23.30 sıralarında Ulusoy Limanı yakını, Karadağ mevkisindeki çıkan orman yangını, yaklaşık 6.5 saat sonrasında kontrol altına alındı. Günün ilk ışıklarıyla devam eden çalışmalar, yangın söndürme helikopterlerinin de yardımıyla söndürüldü. Gece boyunca bölgede alevlere, çok sayıda itfaiye, 17 arazöz, 4 su ikmal, 3 dozer, 5 yer ekibi müdahale etti.

Öte yandan, yangını çıkarttığı iddia edilen şüpheli K.Ç.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.