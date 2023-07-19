İzmir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Pamucak mevkisinde orman yangını çıktı. Bölgeyle sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 5 uçak, 28 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozerle yangına müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel