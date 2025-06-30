İzmir'deki Orman Yangını Evleri Küle Çeviriyor

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İzmir'in Seferihisar ilçesindeki orman yangını, Yaren Sitesi'ndeki 14 evin ciddi zarar görmesine yol açtı. Site yöneticisi Tahsin Çalış, yapılan tahliye sırasında yaşanan zorlukları ve yetkililerin yokluğunu dile getirdi.

1) 'EVLERİMİZİN KÜL OLACAĞI AKLIMIZIN UCUNDAN GEÇMEDİ'

İZMİR'DEKİ ORMAN YANGINI 2'NCİ GÜNÜNDE (4)

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Ömür beldesinde de çok sayıda ev, alevlere teslim oldu. Yaren Sitesi'ndeki 14 ev, ciddi zarar gördü. Evi yanan vatandaşlardan, site yöneticisi Tahsin Çalış, "Alevlerin buraya kadar geleceği, evlerimizin kül olacağı aklımızın ucundan geçmezdi. Saat 18.00 sıralarında jandarma, bizden siteyi boşaltmamızı istedi. Ben de site sakinlere durumu bildirdim. En kısa sürede siteyi boşalttık. Ancak bize nereye gitmemiz gerektiğini söylemediler. Seferihisar tarafına gittik, yol kapalı. Payamlı tarafı dumanlar içinde. Bir marketin bahçesinde sabahı ettik. Gelen gidenden haber aldık. Hala evimizin yanacağı hiç aklımıza gelmiyordu. Bir arkadaşımız yanan evlerin fotoğraflarını çekip gönderdi ve evlerimizin yandığını gördük. Her yer kül olmuş. Her yer yanmış, bitmiş, soğutmaya gelmişler. Yaren Sitesi'nde 14 evin hepsi ağır hasarlı. Sorumlular çıksın. Evimiz kül olmuş ama karşımızda yetkili bulamadık. Bir belediye başkanı, başkan yardımcısı göremedik. Onlar da haklı; her yerde yangın var. Onlara suç bulmuyorum ama geçmiş olsun demeleri lazım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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