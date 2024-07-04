İzmir'deki orman yangını drone ile görüntülendi
İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alan drone ile havadan görüntülendi. Yangında zarar gören ormanlık alanın genişliği dikkat çekti.
İzmir'in Bornova ilçesinde dün çıkan orman yangında zarar gören alan drone ile görüntülendi.
Beşyol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve bugün kontrol altına alınan yangında söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangında zarar gören alan drone ile havadan görüntülendi.
Görüntülerde, yangın nedeniyle zarar gören ormanlık alan dikkati çekti.