İzmir'deki orman yangını drone ile görüntülendi

İzmir'in Bornova ilçesinde dün çıkan orman yangında zarar gören alan drone ile görüntülendi.

Beşyol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve bugün kontrol altına alınan yangında söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında zarar gören alan drone ile havadan görüntülendi.

Görüntülerde, yangın nedeniyle zarar gören ormanlık alan dikkati çekti.