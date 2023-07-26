İzmir'deki Orman Yangını Balya Makinesinden Çıktı İddiası

İzmir'in Kınık ilçesinde çıkan orman yangınının balya makinesinden çıktığı iddia edildi. Yaklaşık 3 saattir süren yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İbrahimağa Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alandaki yangın saat 14.13'te başladı. 14.28'de ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 15 helikopter, 7 uçak olmak üzere 22 hava aracıyla havadan, 50 arazöz, 20 su ikmal, 7 dozerle karadan müdahale ediyor.

Yangının sebebi balya makinesi iddiası

Öte yandan saman balya makinesinin alev alması sonrasında çıkan yangının ağaçlara sıçramasıyla büyüdüğü iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. - İZMİR