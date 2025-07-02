İzmir'deki Orman Yangını 4. Günde Kontrol Altına Alındı

İZMİR'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri arasında çıkan, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 4'üncü günde kontrol altına alınan yangında, yanan alanlar ile kullanılamaz hale gelen çok sayıda ev dron ile görüntülendi.

Menderes ilçesinin Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı mahalleleri arasındaki ormanda, 29 Haziran saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, alevlere müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangında Seferihisar'da Atatürk ve Cumhuriyet mahalleleri ile 4 kırsal mahalle tahliye edildi. Dumandan etkilenen 21 kişiye hastanelerde ayakta müdahale edildi. Alevlerin arasında kalan bir kişi ise ekipler tarafından kurtarıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yangının bugün kontrol altına alındığını duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan hasar tespit çalışmalarında 155 bina ve 156 bağımsız bölümde hasar saptandı. Bu bölümler içerisinde, 110 konut, 2 iş yeri ve 1 ahırın, yıkık ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Bölgede yanan evler ve bölge dronla görüntülendi.

'HATIRALARIMIZ YOK OLDU'

Seferihisar'daki Doğankent Sitesi'nde yaşayan Osman Uğur Yücesoy (60), "Burası cennet. Hatırlarımız yok oldu. Daha önce çıkan yangınları atlattık ama bu kez rüzgarın çok fazlaydı. Bahçenin sitesinde ve site çevresinde çabuk tutuşan çam ağaçlarının tümü yandı ama zeytin ağaçlarına bir şey olmadı. Bu alanlara dayanıklı ağaç dikilmesi gerekiyor. Bu konuyla ilgili isteğimizi bildirdik. Bölgede mahsur kalan birkaç keçi ile köpeği de kendi çabamızla kurtardık. Dumandan etkilendim, hastanede oksijen tedavisi uygulandı, taburcu oldum" dedi.

'DÖNDÜĞÜMÜZ EV TAMAMEN YANMIŞTI'

Doğankent Sitesi'nde evi yanan Oben Daryavuz (60) ise "Müdahaleye geç başlandığını düşünüyorum ancak aynı anda birkaç noktada yangın çıktı. Bu da etkilemiş olabilir. Bahçedeki çam ağaçlarının tutuşmasıyla yangın daha da hızlı yayıldı. Bu riskin farkında olduğumuz için kesilmesi için izin aldık ama ihmal ettik. Yangın ekiplerine yardım etmek isterken dumandan etkilendim. AFAD ekiplerinin uyarısıyla bölgeyi boşalttık. Döndüğümüzde evimin tamamen yandığını gördüm" diye konuştu.