İzmir'deki Orman Yangını 2 Saatte Kontrol Altına Alındı
İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle 2 saat içinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Bergama ilçesi Kaşıkçı Mahallesi yakınlarında saat 10.00 sıralarında çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 12.00 sıralarında kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Burak UÇAR / İZMİR,