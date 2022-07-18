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İZMİR'DEKİ OĞLUNA ACI HABER ULAŞTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Van'ın Çatak ilçesi kırsalında saat 03.30 sıralarında başlatılan Eren Abluka-22 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu kapsamında, daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt (43) şehit düştü.

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında saat 03.30 sıralarında başlatılan Eren Abluka-22 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu kapsamında, daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt (43) şehit düştü. 3 çocuk babası olan Bozkurt'un şehadet haberini İzmir'in Torbalı ilçesi, Tepeköy Mahallesi'nde yaşayan ve üniversite öğrencisi olan oğlu Atakan Bozkurt'a (19) Torbalı İlçe Emniyet Müdürü Murat Muhittin Yener, Torbalı İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emre Balci verdi. Tedbir amacıyla bir ambulans evin önünde hazır bekletildi. Evin bulunduğu cadde ve balkona Türk bayrakları asıldı.

Atakan Bozkurt, şehit olan babasının cenaze törenine katılmak için memleketleri Kayseri'ye gitmek üzere yola çıktı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Bozkurt İzmir Van Güncel Haberler

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