İzmir'deki Nakliye Asansörü Kazası, Çevre Güvenliği ve Periyodik Bakımın Önemini Gözler Önüne Serdi

İzmir'de 9 yaşındaki kız çocuğunun taşınma sırasında nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalarak yaşamını yitirmesi, nakliye asansörlerinin kullanımında çevre güvenliğinin alınması ve makinelerin periyodik bakımının düzenli olarak yapılmasının hayati önem taşıdığını ortaya koydu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 20 Eylül'de Menderes ilçesinde akrabasına ait ev eşyasının taşınması sırasında kurulan nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalarak hayatını kaybeden Ebrar Aktaş'ın ölümüne ilişkin soruşturması sürüyor.

Olayla ilgili gözaltına alınan nakliye firması yetkilileri M.G. ve kardeşi E.G'nin tutuklandığı, firma çalışanı A.H.M'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı soruşturmada, nakliye asansörlerinin periyodik bakımı ile emniyet tedbirleri de gündeme geldi.

Çok katlı binalarda eşya taşımacılığında kullanılan asansörlerin çevre şartlarına uygunluğu, donanımı, kullananların uzmanlığı, çevre güvenlik önlemleri olası kaza risklerini azaltıyor.

"Platformun etrafının kapalı olması gerekir"

Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Muayene Hizmetleri Birim Sorumlusu Güray Dinsel, AA muhabirine meslek örgütü olarak bu tür iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini sahada yaptıklarını belirtti.

Taşımacılıkta kullanılan ekipmanların, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'nde periyodik kontrollerinin zorunlu tutulduğunu anlatan makine mühendisi Dinsel, Ebrar Aktaş'ın öldüğü olayda kullanılan asansörle ilgili ilk tespitlerine göre, asansörün yönetmelikteki tasarım standardına uygun olmadığının görüldüğünü ifade etti.

Dinsel, mobil bir aracın üzerine entegre edilen asansörlerin sahaya çıkmadan önceki tüm kontrollerinin yapılmasının gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ekipman yetkili bir mühendis tarafından projelendirilip Türk Standartları Enstitüsünden onay aldıktan sonra sahaya çıkmalı. Sahada çalışmaya başlamadan periyodik kontrole tabi tutulmalı. Kontrollerden sonra sahaya çıktığı vakit de iş bitmiyor. Çalıştığı alanda çevre güvenliğinin sağlanması ve yetkisiz kişilerin sahaya girmesinin engellenmesi gerekiyor. Kazada bu tür uygulamalar yapılmadan bir çalışma gerçekleştirildiğini görüyoruz. Kullanılan ekipmanlar en fazla 300 kilogram taşıyabilecek şekilde tasarımlanmalı. En az 30 derecelik bir eğimle çalışma gerçekleştirilmeli. Yüklerin taşındığı platformun etrafının kapalı olması gerekir."

"Periyodik kontrole başvuru gelmiyor"

Dinsel, nakliye asansörleri ve ekipmanlarının periyodik kontrollerinin yılda en az bir kez yapılmak zorunluluğu olduğunu vurguladı.

Kontrol ve denetim mekanizması çarkının sağlıklı bir şekilde işlemediğini savunan Dinsel, şunları kaydetti:

"Bizim gibi muayene kuruluşlarına bu ekipmanların periyodik kontrolleriyle alakalı bir başvuru gelmiyor. Dolayısıyla elimizde bu ekipmanlardan sahada ne kadar var, ne kadarı çalışır durumda, ne kadarı yönetmeliklere, normlara, standartlara uygun durumda verisi yok. Yasal olarak ekipmanların periyodik kontrollerinin yapılması zorunlu. Eğer kontrol ve denetim mekanizmaları sağlıklı çalışır ve bizim gibi muayene kuruluşlarına bu ekipmanların periyodik kontrolleri yaptırılırsa bu tür kazaların büyük oranda azalacağına inanıyoruz."

Dinsel, yük taşınırken asansörün halatının kopması durumunda frenleme sisteminin devreye girmesinin hayati öneme sahip olduğunu ifade ederek, "Kazada devreye girmesi gereken ikinci bir fren tertibatının olmaması durumuyla karşı karşıyayız. İkinci fren tertibatı ya da mekanizması olsa, düşüş hızı belli bir hızın üzerine çıktığında devreye girecek ve belki de bu kazayı yaşamayacaktık." dedi.