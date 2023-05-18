İzmir'deki müzelerde ziyaretçi sayısı arttı

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, yılın ilk 4 sayında müze ve ören yeri ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56 arttığını söyledi.

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, yılın ilk 4 sayında müze ve ören yeri ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56 arttığını söyledi.

Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Karaçanta, kentte müzelerle ilgili yaptıkları çalışmaları anlattı.

Restorasyon çalışmalarının ardından eski Tekel binalarının "İzmir Kültür Sanat Fabrikası" olarak kapılarını açtığını hatırlatan Karaçanta, çeşitli müzelerin yanı sıra kütüphane, etkinlik alanları ve açık hava sinemasının bulunduğu bölgenin bir kültür kompleksi haline geldiğini dile getirdi.

Yılın ilk 4 ayındaki turist ile müze ve ören yeri ziyaretçi sayılarına da değinen Karaçanta, turizmde girişlerin yüzde 20, müze ve ören yerlerindeki ziyaretçi sayısının ise yüzde 56 arttığını ifade etti. Karaçanta müze ve ören yerlerini geçen yıl 3,5 milyon kişinin ziyaret ettiğini aktararak, ilginin devam etmesi halinde yıl sonunda sayının 5 milyona ulaşmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cenker Atila, İzmir Müzesi Cam Eser Koleksiyonu konulu sunum yaptı.