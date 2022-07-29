İzmir'deki motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'deki motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'deki motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Bayındır'da meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

 - Güncelleme:

Bayındır'da meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Tire istikametine doğru seyreden Kadir Bilgitekin (28) yönetimindeki 35 BGM 330 plakalı motosiklet, Çatal mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.

Sağlık ekipleri, motosiklette yolcu olarak bulunan Nurcan Metiner'in (56) hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü Kadir Bilgitekin ise ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Turgay Konuralp - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title