İzmir'deki motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti Bayındır'da meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Bayındır'da meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Tire istikametine doğru seyreden Kadir Bilgitekin (28) yönetimindeki 35 BGM 330 plakalı motosiklet, Çatal mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Sağlık ekipleri, motosiklette yolcu olarak bulunan Nurcan Metiner'in (56) hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Kadir Bilgitekin ise ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel AA / Turgay Konuralp Güncel Haberler

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