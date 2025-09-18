Haberler

İzmir'deki Mobilya Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'deki Mobilya Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Gaziemir'deki bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi ile 2.5 saatte kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle büyük maddi hasar oluştu ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Gaziemir ilçesinde faaliyette bulunan bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi ile 2.5 saatte kontrol altına alındı. Alevler nedeniyle fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı.

Mert CONA/İZMİR, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
