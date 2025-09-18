İzmir'deki Mobilya Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Gaziemir ilçesinde faaliyette bulunan bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi ile 2.5 saatte kontrol altına alındı. Alevler nedeniyle fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı.

