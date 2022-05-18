İzmir'deki Mithatpaşa Caddesi'nde tek yön uygulamasına geçiliyor - Haberler

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesindeki Mithatpaşa Caddesi'nde 20 Mayıs'ta tek yön uygulamasının başlayacağı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı gereği, caddenin 16. Sokak Kavşağı (Depo Kavşağı) ile 99/1 Sokak Kavşağı (Küçükyalı Kavşağı) arasında kalan kısmında Sabancı Kültür Merkezi istikametine doğru tek yön uygulamasına geçilecek.

Uygulama, 20 Mayıs Cuma günü saat 07.00'de başlayacak.