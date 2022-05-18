İzmir'deki Mithatpaşa Caddesi'nde tek yön uygulamasına geçiliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'deki Mithatpaşa Caddesi'nde tek yön uygulamasına geçiliyor

AA - Şafak Yel - Güncel
 - Güncelleme:
İzmir'deki Mithatpaşa Caddesi'nde tek yön uygulamasına geçiliyor

İzmir'in Konak ilçesindeki Mithatpaşa Caddesi'nde 20 Mayıs'ta tek yön uygulamasının başlayacağı bildirildi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesindeki Mithatpaşa Caddesi'nde 20 Mayıs'ta tek yön uygulamasının başlayacağı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı gereği, caddenin 16. Sokak Kavşağı (Depo Kavşağı) ile 99/1 Sokak Kavşağı (Küçükyalı Kavşağı) arasında kalan kısmında Sabancı Kültür Merkezi istikametine doğru tek yön uygulamasına geçilecek.

Uygulama, 20 Mayıs Cuma günü saat 07.00'de başlayacak.

AA / Şafak Yel - Güncel

Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Mayıs, İzmir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title