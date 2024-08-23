İzmir Buca Metrosu çalışmaları sırasında bazı binalarda çatlaklar oluştu

İZMİR'de Buca Metrosu'nun çalışmaları sürerken, yer altında tünel kazmakta kullanılan 'köstebek' olarak bilinen tünel açma makinesi (TBM), Atilla Mahallesi'ndeki bazı binaların duvarlarının çatlamasına, ıslak zeminlerdeki fayansların patlamasına neden olduğu belirtildi. Evlerinde çatlaklar oluşan vatandaşlar tedirgin olduklarını belirtirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "TBM'lerin geçişi sırasında Konak Atilla Mahallesi'nde yüzeyin 30 metre altında zemindeki volkanik andezit kayalar arasında ilerlerken, ayrışmış andezitlerin bulunduğu lokal bir bölgede toleranslar dahilinde zemin oturmaları yaşanmıştır. Bu zemin hareketleri sebebiyle bölgedeki bazı binalarda oturma çatlakları ile bitişik binaların farklı hareketi kaynaklı sıva ayrışmaları oluşmuştur. Binalarda yapılan incelemelerde yapısal taşıyıcı sistemlerde (kolon-kiriş) bir sorun tespit edilmemiş, ayrışan sıvalar sıyrılarak temizlenmiş ve sıva dökülmesinden doğabilecek sorunları önlemek amacıyla emniyet şeritleri çekilmiştir" denildi.

İzmir'de başlatılan Buca Metrosu'nun çalışmaları devam ediyor. Metro ağı Üçyol Durağı'ndan başlayan ve Buca yönüne ilerleyen çalışmalar kapsamında yüklenici firmanın yer altında tünel kazmak için kullandığı tünel açma makinesinin Eşrefpaşa semtindeki bazı ev ve dükkanların duvarlarının çatlamasına, ıslak zeminlerdeki fayansların patlamasına neden olduğu belirtildi. Konutların duvarlarındaki çatlaklar tedirginliğe neden olurken, Eşrefpaşa semtinde oturan Filiz Diren (50), "Temmuz 2024 itibarıyla bu metronun 'köstebek' denilen tünel açma aleti sokağımızın altından geçmiş. Bundan haberimiz yoktu. Köstebeğin geçtiği yerlerdeki evlerde çatırtılar, sıva, fayans, tuvalet taşının patlamaları olmuş. Hemşehri İletişim Merkezi'ni (HİM) aradım. Gelip, baktılar ve buradan köstebeğin geçtiğini, binanın aşağı doğru oturduğunu söylediler. 'Bunlar normal, bütün hasarınız karşılanacak' dediler. Resmi olmayan bir açıklama yaptılar. Daha önceden de bir bilgi verilmedi. Ben, bize bir evrak istiyorum. Diğer komşuların binalarında da aşırı büyük çatlaklar oldu" dedi.

'DEPREM YAŞADIK HİÇBİR ŞEKİLDE BİR DUVARIMIZ ÇATLAMADI'

'Can güvenliğimizin olup olmadığını bilmiyoruz' diyen Diren, "2020'de deprem yaşadık. Hiçbir şekilde ne bir sıvamız ne de bir duvarımız çatlamadı. Ancak metro çalışması nedeniyle oluşan çatlaklar nedeniyle korku ve endişeliyiz. Önlemlerin alınmasını ve tarafımıza bilgi verilmesini, ayrıca, zararımızın da karşılanmasını istiyoruz. Binalarımızın güvenli olup olmadığını, bu tarihten sonra da ne yapacağımızı da merak ediyoruz. Hafif bir deprem olsa ne olacak? Sorumlusu kim olacak? Dış cepheden taş ya da sıva düşme tehlikesine karşı kendim barikat kurarak önlem aldım. Tabure koydum, şerit çektim. Buna komşular da şahit. Daha sonra Konak Belediyesi'ni aradım. Günler sonra bu önlemleri aldılar. Tedirgin olduğumuz için evimize rahatça giremiyoruz. Şaşkınlık içerisindeyim. Daha da 'Çalışmalarda çatlayacak' diyorlar. Onu bekleyecekmişiz" diye konuştu.

'KORKU İÇİNDE OTURUYORUZ'

Aynı mahallede içki satışı yapan büfe işleten Ferdi Sipahi (47) ise çatlakların oluştuktan sonra gitgide açıldığını belirtti. Sipahi, "Gereken yerlere şikayet ettik. Metro çalışması bitince yapacaklarını söylediler. Sadece benim dükkanım değil. Mahallede her yerde hasar var. Korku içinde oturuyoruz, bu olay yaklaşık 15 gün önce oldu. Metro çalışması alttan geçiyormuş. Kolonlara da çatlak ulaştı. Çalışma bitince herkesin hasar tespiti yapılıp sonra gidereceklermiş. Ufacık bir depremde belki de binalarımız yıkılacak" ifadelerini kullandı.

'EVİN İÇİNDE TEDİRGİNİZ"

Kesüme Acer (34) de "10 yıldır burada oturuyorum. Evimde hiçbir çatlak yoktu. '3-4 ay önce gelip burada metro çalışması olacak' dediler, fotoğraf çektiler. Bu ay çocuklarım evde yalnızken sesler gelmiş, çatlaklar olmuş. Onlarda korkup bana söylediler. Ne yapacağımı bilemedim. İlk başta bu çatlakların neden olduğunu anlamadım daha sonra hatırladım. Eşim gelip, belediyeyi aradı. Onlarda metro çalışmalarının olduğunu söylediler. Birkaç gün gelip gittiler ve 'Kolanda bir şey yoksa sorun değil' dediler. Halen evde oturuyoruz ve çalışmalar da devam ediyor. En son pazartesi günü çalışma oldu. Çatlaklar devam ediyor ve çoğalıyor. Yatarken korkuyoruz. Evin içinde tedirginiz" dedi.

'ZEMİN HAREKETLERİ PROFESYONEL EKİPLERCE SÜREKLİ İNCELENİYOR'

İzmir Büyükşehir Belediyesi, iddialara yönelik açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Hafif Raylı Sistemi 5. Aşama Üçyol- Buca Hattı yapım işi kapsamında dört ayrı Tünel Açma Makinesi (TBM) ile tünel imalat çalışmaları hızla devam etmektedir. İşin başından itibaren 4 kilometreden fazla tünel imalatı kısa sürede sorunsuzca tamamlanmıştır. TBM'lerin geçişi sırasında Konak Atilla Mahallesi'nde yüzeyin 30 metre altında zemindeki volkanik andezit kayalar arasında ilerlerken, ayrışmış andezitlerin bulunduğu lokal bir bölgede toleranslar dahilinde zemin oturmaları yaşanmıştır. Bu zemin hareketleri sebebiyle bölgedeki bazı binalarda oturma çatlakları ile bitişik binaların farklı hareketi kaynaklı sıva ayrışmaları oluşmuştur. Bölge halkından gelen ihbarlar değerlendirilip uzman ekiplerce kontrol edilmiştir. Binalarda yapılan incelemelerde yapısal taşıyıcı sistemlerde (kolon-kiriş) bir sorun tespit edilmemiş, ayrışan sıvalar sıyrılarak temizlenmiş ve sıva dökülmesinden doğabilecek sorunları önlemek amacıyla emniyet şeritleri çekilmiştir. TBM'lerin geçişi sırasında en ufak bir risk görüldüğü takdirde de risk sona erene kadar binada yaşayan sakinlerin başka yerde konaklamaları sağlanmaktadır. Zemin hareketlerinin profesyonel ekiplerce sürekli incelendiği bölgede, tünel imalat çalışmalarında TBM'lerin bölgeden uzaklaşmasının ardından binalarda tadilat çalışmalarına hemen başlanacaktır."

Yüklenici firma yetkilileri ise kendilerinin bu konuda bir açıklama yapmayacaklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesi'nin gerekli açıklamalarda bulunacağını kaydetti.