İzmir'deki Mado şubelerinde Down sendromlular için etkinlik düzenlendi

İZMİR (AA) - İzmir'deki Mado şubelerinde, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" kapsamında etkinlikler yapıldı.

Etkinliklerde Down sendromlu bireyler müzik dinletileri ve dans gösterileri sundu.

Mado Ege Bölge Müdürü Mustafa Alabey, yaptığı açıklamada, Down sendromlu bireylerin toplumda daha aktif olması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Balçova Asmaçatı AVM Mado Şubesinde down sendromlu personel istihdam edildiğini ifade eden Alabey, "Down sendromuna dair toplumsal farkındalığı artırmak ve özel bireylerin toplumdaki yerini güçlendirmek istiyoruz." dedi.

Mustafa Alabey, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliklerini geleneksel hale getireceklerini kaydetti.