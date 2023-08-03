İzmir'deki Lunaparkta Salıncak Kazası: 6 Kişi Yaralandı

İzmir'in Buca ilçesindeki bir lunaparkta salıncağın ağaca sürtmesi sonucu meydana gelen kazada, salıncakta bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.