İzmir'deki Lunaparkta Salıncak Kazası: 6 Kişi Yaralandı

İzmir'in Buca ilçesindeki bir lunaparkta salıncağın ağaca sürtmesi sonucu meydana gelen kazada, salıncakta bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İZMİR'in Buca ilçesindeki bir lunaparkta salıncağın ağaca sürtmesi sonucu meydana gelen kazada, salıncakta bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Buca Gölet Alanı'nda bulunan lunaparkta meydana geldi. Eğlenmek için lunaparka gelen vatandaşlar salıncağa bindi. Vatandaşların bindiği salıncağın döndüğü sırada, yakınında bulunan ağaca sürtmesi sonucu kaza meydana geldi. Salıncakta bulunan 6 kişi, ağaç dallarının çarpması sonucu yaralandı. Salıncakta bulunanlar panik ve korku yaşarken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralandığı öğrenilen 6 kişiyi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hafif şekilde yaralanan 6 kişinin tedavilerinin ardından taburcu olacağı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.